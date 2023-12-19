نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منسق الأمم المتحدة: تدابير إسرائيل الأخيرة بخصوص إدخال المساعدات إلى غزة "غير كافية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بخصوص إدخال المساعدات لغزة "إيجابية لكنها غير كافية".

وقال وينسلاند أمام مجلس الأمن: "إن إيصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال يواجه تحديات لا يمكن غالبا تجاوزها (...) إن الإجراءات المحدودة لإسرائيل، وخصوصا السماح بإدخال مزيد من الوقود والغذاء وغاز الطهو، وفتح معبر كرم أبو سالم، لدخول المساعدة الإنسانية، هي إيجابية، لكنها غير كافية إلى حد بعيد في ضوء ما هو ضروري لمواجهة الكارثة الإنسانية على الأرض".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، يوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق، على دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بين غزة وإسرائيل.

وقبل أيام صرح مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" بأنه "في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة، ستعيد الحكومة الإسرائيلية على الأرجح قريبا فتح معبر كرم أبو سالم للسماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 74 يوما، ما أسفر عن مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.