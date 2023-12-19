نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش السوداني يقر بانسحاب قواته من مدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، بانسحاب قوات رئاسة الفرقة الأولى مشاة بمدينة ود مدني، وأنه يجري تحقيقا حول أسباب وملابسات الانسحاب.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت سيطرتها، يوم الاثنين. على مقر قيادة الفرقة الأولى مشاه، وبسط سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.

وقال الجيش في بيان "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الإنتهاء منها لجهات الإختصاص، ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام".

وقد يكون الاستيلاء على المدينة المكتظة بالنازحين والتي تمثل مركزا للمساعدات نقطة تحول في تقدم قوات الدعم السريع عبر المناطق الغربية والوسطى من السودان.

تقع ود مدني على بعد 170 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الخرطوم في ولاية الجزيرة، وهي منطقة زراعية مهمة في بلد يواجه جوعا متفاقما.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن مالا يقل عن 250 إلى 300 ألف شخص فروا من الولاية منذ اندلاع الاشتباكات قبل أربعة أيام.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها قوات الدعم السريع مقاتلين في شاحنات صغيرة تتجول في شوارع المدينة وفوق جسر عبر النيل الأزرق.

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى نزوح نحو سبعة ملايين شخص، وتركت العاصمة الخرطوم أطلالا، وتسببت في أزمة إنسانية كبيرة، وأتاحت الفرصة لتصاعد موجات القتل بدوافع عرقية في دارفور.