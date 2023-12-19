رئيس هيئة الأركان الكوري الجنوبي يوجه بالاستعداد القوي ضد الهجمات المفاجئة لكوريا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 10:32 مساءً - وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية الأدميرال كيم ميونج-سو، اليوم الثلاثاء، بالاستعداد القوي ضد أي هجمات مدفعية مفاجئة محتملة، في الوقت الذي أجرت فيه كوريا الشمالية تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

جاء ذلك خلال زيارته إلى قيادة العمليات البرية بالجيش المسؤولة عن وحدات الدفاع الحدودية، حيث تلقى إحاطة بشأن أنشطة الجيش الكوري الشمالي وسيناريوهات الاستفزاز المحتملة، بعد أن ألغت بيونج يانج الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 الشهر الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأكد كيم أهمية التنسيق الوثيق بين وحدات قوة النيران المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل تدمير على الهجمات المدفعية لكوريا الشمالية في أقصر وقت.

وقد تصاعدت التوترات بين الكوريتين بعد أن ألغت بيونج يانج اتفاق 2018 العسكري، بعد أن علقت سول أحد بنود الاتفاق احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر.

وقالت كوريا الشمالية، اليوم، إنها اختبرت الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب "هواسونج-18" يوم أمس، في خطوة لاتخاذ إجراء تحذيري قوي ضد العداء الأمريكي المتزايد.

وردا على ذلك، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تشغيل نظام تبادل بيانات الصواريخ فور إطلاقها في وقت سابق من اليوم، لتعزيز التعاون الأمني الثلاثي ضد كوريا الشمالية.