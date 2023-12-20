العالم اليوم - عقوبات أميركية على شبكة مرتبطة بإنتاج المسيّرات الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 12:24 صباحاً - قالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على عشرة كيانات وأربعة أفراد مقرهم في إيران وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا لاتهامهم بدعم إنتاج طائرات إيرانية مسيرة.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة يسرت شراء مكونات بمئات الآلاف من الدولارات للقوة الجوية في منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني وبرنامجها للطائرات المسيرة.

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان إن "إنتاج إيران ونشرها غير المشروع لطائراتها المسيرة الفتاكة لوكلائها الإرهابيين في الشرق الأوسط وروسيا سيظل يفاقم التوترات وإطالة أمد الصراعات ويقوض الاستقرار".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مطلع هذا العام فرضها عقوبات تستهدف من وصفتهم بـ"موردي طائرات مسيرة إيرانية" إلى روسيا، لتستخدمها موسكو في استهداف البنية التحتية المدنية بأوكرانيا.

وأقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء العمليات الروسية في فبراير 2022، بينما نفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.