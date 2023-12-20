نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة تحتفي باعتماد سفيرها لدى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفت سفارة كوريا الجنوبية لدى القاهرة، باعتماد أوراق سفيرها، كيم يونج هيون، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية، والعاملين بالسفارة، السفير الكوري، بالورود عقب تقديم أوراق الاعتماد الرسمي لدى القاهرة.

وأعرب السفير الكوري عن سروره بلقاء الرئيس السيسي، حيث رحب به الرئيس خلال تسليم أوراق الاعتماد من قبل بلاده.

في سياق متصل، أعرب السفير كيم عن تقديره للعاملين بالسفارة والدبلوماسيين الكوريين لاستقباله بالورود، مشيرا إلى أن مصر صاحبة حضارة وتاريخ كبير، متعهدا بالعمل الجاد من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وسيول.