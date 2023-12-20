العالم اليوم - قادة "الشيوخ الأميركي": لا مساعدات جديدة لأوكرانيا هذا العام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 04:22 صباحاً - أكّد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء أن إقرار حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام.

وأعرب زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس السناتور تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية فيه ميتش ماكونيل، في بيان مشترك، عن أملهما بأن تتحقق هذه الخطوة مطلع العام المقبل على الرغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرّعين بسرعة إقرارها.

وأضاف البيان أن "المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل ونأمل أن تتيح جهودهم لمجلس الشيوخ بالتحرّك سريعا على صعيد إقرار هذه الحزمة مطلع العام المقبل".

ورُفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل في مجلس الشيوخ الأميركي، في السادس من الشهر الجاري.

ونال الإجراء وقتها موافقة 49 صوتا مقابل رفض 51 وبذلك لم يتمكن من الحصول على تأييد 60 صوتا لازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله مما يهدد مساعي الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات جديدة قبل نهاية العام الحالي.

ومشروع القانون من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف.