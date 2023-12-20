العالم اليوم - "قارب حوثي" في إيلات.. وشرطة إسرائيل تكتشف الخدعة الكوميدية

انتم الان تتابعون خبر "قارب حوثي" في إيلات.. وشرطة إسرائيل تكتشف الخدعة الكوميدية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 07:22 صباحاً - أثار البرنامج الكوميدي الإسرائيلي "إيريتس نهيديريت" شكوك الشرطة، التي سألت المشاركين فيه عن طبيعة محتوى إحدى حلقاته قبل أن تغادر المكان.

وارتدى الممثلان الإسرائيليان الكوميديان إيلي فينيش وماريانو إيدلمان ملابس تشبه الزي العسكري للحوثيين، أثناء تصوير حلقة "ساخرة" عن هجمات الجماعة اليمنية على السفن في البحر الأحمر.

وخلال تصوير مشهد في البحر قبالة سواحل مدينة إيلات، طاردت الشرطة البحرية الإسرائيلية قاربا يحمل الممثلين للتحقق مما يحدث، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبعد أن أدركت القوة أنهما كانا يصوران مشهدا كوميديا، غادرت المكان.

ومنذ الشهر الماضي، أطلقت جماعة الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ على سفن تمر عبر البحر الأحمر، في هجمات تقول إنها تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.