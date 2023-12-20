إعلام إسرائيلي: تل أبيب مستعدة لهدنة بغزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب مستعدة لتفعيل هدنة لمدة أسبوع على الأقل في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح حوالي 40 محتجزًا.

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إن بلاده أرسلت رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع، مرتين إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة الإنسانية لتحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد لقائه بعض عائلات الأسرى في غزة، إنه ملتزم شخصيًا بإعادتهم جميعًا ولن يدخر أي جهد في هذه القضية.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 19650 شهيدًا، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.