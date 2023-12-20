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جرحى جيش الاحتلال يرفضون لقاء نتنياهو

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنَّ جنود جرحى بمستشفى شيبا رفضوا لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال "نتنياهو" لعائلات المختطفين خلال اجتماعهم في كيريا بتل أبيب: "نحن ملتزمون - وأنا ملتزم شخصيًا - بالإفراج عن جميع المختطفين وإنقاذهم مهمة عليَّ".

وأضاف: "لقد أرسلت للتو رئيس الموساد إلى أوروبا مرتين للترويج لعملية إطلاق سراح المختطفين لدينا، ولن أدخر جهدًا في هذه القضية والمطلب هو إحضارهم جميعا".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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