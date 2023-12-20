جرحى جيش الاحتلال يرفضون لقاء نتنياهو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنَّ جنود جرحى بمستشفى شيبا رفضوا لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال "نتنياهو" لعائلات المختطفين خلال اجتماعهم في كيريا بتل أبيب: "نحن ملتزمون - وأنا ملتزم شخصيًا - بالإفراج عن جميع المختطفين وإنقاذهم مهمة عليَّ".

وأضاف: "لقد أرسلت للتو رئيس الموساد إلى أوروبا مرتين للترويج لعملية إطلاق سراح المختطفين لدينا، ولن أدخر جهدًا في هذه القضية والمطلب هو إحضارهم جميعا".