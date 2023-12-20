نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اعمال اللجنة المصرية لمهرجان روسيا للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة المصرية للإعداد لمهرجان الشباب العالمى روسيا مارس 2024، عددًا من الاجتماعات وذلك لإنهاء الاستعدادات الخاصة بالتحضير للمشاركة في المهرجان.

وتضم اللجنة المنظمة للمهرجان في مصر المهندس أحمد براني "عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" رئيسا للجنة، ود. عبد الله الباطش "مساعد وزير الشباب والرياضة" مقررا، وشريف جاد "رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية" امينا عاما، ود. ناجى الشهابي "رئيس حزب الجيل" عضوا.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد برانى رئيس اللجنة التحضيرية المصرية، بأنه قد تقدم للمشاركة في المهرجان ٤٥٠٠ شاب وفتاة من مصر، بالإضافة إلى ١٢٠ من النشئ في الفئة العمرية من ١٣ إلى ١٧ عام، وأشار براني إلى ان هذا العدد الكبير الذى سجل للمشاركة، جعل من مصر الدولة الأولى في المنطقة العربية والثانية علي مستوى العالم من حيث عدد الراغبين في المشاركة، وهو ما يدل على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والروسي.

وأكد براني أن كل الإجراءات الخاصة بالتقييم وانتقاء المشاركين تتم بشفافية تامة ووفقا لنظام التقيم الأكتروني المصمم من قبل الجانب الروسي، وأشار براني إلى ان الأمانه الفنية التابعة للجنة التحضيرية المنظمة للمهرجان في مصر قامت بالإعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقيم المقالات لتوفير الحيادية مع الجميع.

واشار د. عبدالله الباطش إنه سيتم التواصل مع المتقدمين للمشاركة في المهرجان وذلك لبدء المقابلات الشخصية الاسبوع القادم، مبينًا أن هناك استعدادات مكثفة لخروج النسخة الحالية من المهرجان في افضل صورة، وأن هناك تنسيق مستمر واجتماعات على مدار الساعة بين اعضاء اللجنة المصرية، موضحًا أن اللجنة حريصة على وضع قواعد واضحة لاختيار المشاركين مع تقييم موضوعى للمستوى المعرفى الذى يتمتع به كل شخص، وإجادة اللغات الاجنبية مع تمثيل عادل للجنسيين ومراعاة التوزيع الجغرافي، مشيرًا ان الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وبتوجيهات من معالي الوزير د. اشرف صبحى تدعم المشاركة المصرية بشكل كبير جدًا.

واكد شريف جاد الذى ترأس الوفد المصرى في دورة 2017 ان الدولة المصرية دعمت المشاركة من خلال رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة واستطاعت مصر ان تكون من افضل 7 دول على مستوى 180 دولة، واشار جاد ان دعم الدولة لنا في هذه الدورة سوف يساعدنا فى تقديم مشاركة مصرية متميزة سنقدم من خلالها عروضا فنية من خلال عرض الغناء الموسيقى لفرقة البنادرة بقيادة المايسترو محمد عزت، وعرض بالية مستوحى من الحضارة المصرية القديمة.

واشار د.ناجي الشهابي ان دورة 2024 مختلفة من حيث الشكل والمضمون،لافتا أن موازيين القوى فى العالم تتغير وبات كوكبنا على أعتاب عالم متعدد الأقطاب يكون أكثر أمنا وعدالة وأشار الشهابي إلى أن الشباب المشارك فى المهرجان يمثلون الكرة الأرضية بكل دولها ولغاتها المختلفة ورغبتهم فى أن يسودها السلام القائم على العدل واكد ان الوفد المصرى سوف يحرص على تقديم افضل ما لديه امام شعوب العالم وسيكون معبرا عن مصر وجمهوريتها الجديدة.