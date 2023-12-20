العالم اليوم - القضية الجنسية "الشهيرة".. قرار قضائي بكشف أسماء 180 شخصا

انتم الان تتابعون خبر القضية الجنسية "الشهيرة".. قرار قضائي بكشف أسماء 180 شخصا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 01:26 مساءً - أمرت قاضية في نيويورك، الإثنين، بالكشف في مطلع يناير عن أسماء 180 شخصاً على صلة بقضية شبكة الملياردير جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية، بينهم نساء يُعتقد أنهن من ضحاياه، وآخرون يُشتبه في أنهم تواطأوا معه.

ويندرج هذا الأمر الصادر عن القاضية في المحكمة الفدرالية في مانهاتن لوريتا بريسكا في 18 ديسمبر واطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء، في إطار دعوى تشهير مرفوعة من الأميركية فرجينيا جوفري على إبستين وعشيقته وشريكته السابقة غيلاين ماكسويل التي حُكِم عليها عام 2022 بالسجن 20 عاماً.

وأوردت القاضية في وثيقة من 50 صفحة حالات نحو 180 شخصاً تحت أرقام واسم "دو" المستعار، وأمرت بالكشف عن هوياتهم "الكاملة" خلال "14 يوماً" على الأكثر من تاريخ هذه الوثيقة القضائية، اي في الأول أو الثاني من يناير 2024.

وأفاد موقع "ديلي نيوز" البريطاني الذي أورد الخبر، الثلاثاءن بأن دعوى التشهير التي قدمتها فرجينيا جوفري ماكسويل تعود إلى عام 2016 وتمت تسويتها في العام التالي.

لكنّ صحيفة "ميامي هيرالد" رفعت لاحقاً دعوى مدنية للاطلاع على الملف وإجراء تحقيق استقصائي عن شبكة إبستين، الذي أوقف عام 2019.

وعلّلَ القضاء الأميركي الكشف عن الأسماء، ومن بينها شخصيات سبق لوسائل الإعلام الأميركية أن تناولتها، بأن من السهل معرفة هوية بعض الأشخاص من خلال المقابلات التي نشرت في الأعوام الأخيرة.

وكان إبستين وماكسويل مرتبطين عاطفياً في مطلع تسعينات القرن العشرين قبل أن ينشأ بينهما تعاون مهني وتواطؤ في جرائمهما الجنسية طوال نحو 30 عاماً.

وكانت غيلاين ماكسويل (61 عاماً) التي تحمل الجنسيات البريطانية والفرنسية والأميركية وتُعدّ من الوجوه البارزة لمجتمع المشاهير، دينت في نيويورك في ديسمبر 2021 بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات لحساب إبستين، وحُكم عليها في يونيو 2022 بالسجن 20 عاماً.

أما إبستين الذي كان رجل أعمال في القطاع المالي وصاحب نفوذ واسع تمتد شبكة علاقاته الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وخارجها، فاتُهم بالاعتداء جنسياً على قاصرات واغتصابهن، وانتحر في سجنه في نيويورك في 10 أغسطس 2019 مما أدى إلى سقوط دعوى الحق العام عليه.

وفي قضية مستقلة من هذا الملف ذي البعد العالمي، تتهم الأميركية فيرجينيا جوفري البالغة حاليا 40 عاما، الأمير البريطاني أندرو بالاعتداء جنسياً عليها 3 مرات سنة 2001، حين كانت في سن السابعة عشرة، في لندن ونيويورك وجزر فيرجن البريطانية. وهي أكدت أنها التقته عن طريق إبستين.

وتوصل الأمير البريطاني أندرو، صديق إبستين وماكسويل، إلى اتفاق بالتراضي مع جوفري في 15 فبراير 2022 قضى بأن يدفع لها 13 مليون دولار بحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، ما جنّبه محاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك كانت لتشكّل إحراجاً كبيراً للعائلة الملكية البريطانية.

غير أن الأمير البالغ 62 عاما، الذي بات منبوذاً بعد هذه القضية، لطالما نفى الاتهامات الموجهة له.