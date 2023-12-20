العالم اليوم - وصول أول قافلة مساعدات من الأردن إلى قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 04:21 مساءً - أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، أن قافلة مساعدات إنسانية دخلت غزة آتية من الأردن، هي الأولى تصل مباشرة من المملكة إلى القطاع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأورد البرنامج في بيان: "نقلت قافلة مكونة من 46 شاحنة، نظمها برنامج الأغذية العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، أكثر من 750 طنا من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة".

وأكد البرنامج أنها "المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى القطاع، منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في السابع من أكتوبر"، موضحا أن ذلك تم بعد "أسابيع من التنسيق مع جميع الأطراف".