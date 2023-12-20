زيلينسكي يقول إن عودة ترامب لها تأثير قوي على الحرب

كييف ـ وكالات: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد يكون لها «تأثير قوي» على الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي «إذا كانت سياسة الرئيس المقبل أيا كان مختلفة حيال أوكرانيا، أكثر فتورا أو أكثر اقتصادا، أعتقد أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جدا على مجريات الحرب».

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