العالم اليوم - زعيم الحوثيين: سنجعل البوارج الأميركية هدفا لصواريخنا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:23 مساءً - قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الأربعاء، إن الجماعة "ستجعل البوارج الأميركية هدفا لصواريخها"، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف بحري لصد الهجمات في البحر الأحمر.

وقال الحوثي في كلمة إن الجماعة تسعى لتطوير قدراتها العسكرية بهدف "التغلب على أي عقبات".

وأضاف: "شعبنا قرر عدم الخضوع للأميركيين وعدم التراجع عن موقفه المبدئي والديني والإنساني"، وفقا لتعبيره.

واعتبر زعيم الحوثيين أن عمليات الجماعة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب "لا تلحق ضررا بالملاحة أو التجارة الدولية".

وتابع: "ما تسعى إليه إسرائيل الآن هو إشراك الآخرين في حماية السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها".

والإثنين أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، ويضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وصعد الحوثيون هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر، وعلقت عدة شركات شحن كبرى المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40 بالمئة من التجارة الدولية إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه.

والإثنين أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا بطائرتين مسيَرتين سفينتين لهما ارتباط بإسرائيل في البحر، الأحمر إحداهما نرويجية.

وحذر الجماعة في بيان "كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه أخواننا الصامدون في قطاع غزة من ماء ودواء".