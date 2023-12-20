العالم اليوم - تحذير من مخاطر وباء كبير يهدد سكان قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - حذرت منظمةُ الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء في قطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية، مؤكدةً وُجودَ أدلةٍ ومُؤشراتٍ على ذلك، دون أن تحددَ نوع الوباء.

وقالت المنظمة، إن وضع المنظومة الصحية في غزة يزداد سوءاً، لا سيما مع موجاتِ النزوح الكبيرة للأطفال في القطاع، محذرةً من وجود مخاطر كبيرة بشأن انتشار الأمراض بينهم.

نازحو غزة.. من مصير محفوف بالمخاطر

التقرير تحدث عن تراجع وتدهور كبير للأوضاع الإنسانية حتى أنه يبدو متسارعا نحو الأسوأ وتقرير المنظمة الدولية يتمحو حول وباء لم تحدد اسمه لكنها اكتفت بالقول إن كل المؤشرات تنذر به.

التقرير أضاف أن مليون طفل في غزة نزوحوا من غزة تتهددهم الأمراض خاصة في فصل الشتاء لذا ذهبت المنظمة الدولية إلى المطالبة مؤكدة بضرورة الاهتمام بوضعهم.

وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فإن الأجواء الباردة والممطرة تزيد من معاناة الغزيين، مع تأكيدها على وجود حالة جوع حقيقية تؤثر على 90 بالمئة من السكان.

وفي تطور مثير للقلق أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عجزها عن تقديم خدمات الإسعاف في شمال غزة، مما يجعل القدرة على معالجة المصابين أمرًا صعبًا.

وفي ظل هذا السيناريو المأساوي، تحث منظمة الصحة العالمية على زيادة الدعم الإنساني والطبي لغزة، مطالبةً بتقديم المساعدة الفورية للمتضررين.

وأمام كل هذا الألم تزداد المطالب الدولية المنادية بضرورة إرساء وقف فوري لإطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وفي حديث لها لـ"دوت الخليج"، وصفت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ النظام الصحي في غزة بالسيء والمتدهور، مضيفة: