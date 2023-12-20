العالم اليوم - تداولات هادئة تهبط بمؤشرات الأسهم الأميركية

انتم الان تتابعون خبر تداولات هادئة تهبط بمؤشرات الأسهم الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية خلال بداية التداولات، الأربعاء.

ويأتي التراجع بسبب عودة التداولات الهادئة، بعد تفاؤل كبير نجم عن تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المحتمل نحو إلى تيسير السياسة النقدية، في حين تراجع سهم شركة "فيديكس" بعد صدور توقعات قاتمة.

تحركات الأسهم

خلال ساعات التداولات الأولى، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 37.79 نقطة أو بنسبة 0.10 بالمئة، ليصل إلى 37520.13 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 3.64 نقطة أو بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى 4764.73 نقطة.

وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 29.86 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة، ليصل إلى 14973.36 نقطة مع بدء التداول.