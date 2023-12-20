العالم اليوم - ألمانيا تريد مصادرة 790 مليون دولار من الأموال الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:24 مساءً - تريد السلطات الألمانية مصادرة أكثر من 720 مليون يورو (نحو 790 مليون دولار) من الأموال الروسية المجمدة في ألمانيا، في إطار العقوبات بعد الحرب في أوكرانيا.

وقال المدعي العام في بيان، الأربعاء، إنه رفع دعوى أمام محكمة في فرانكفورت طلب فيها "إجراء مصادرة مستقل".

وجاء في البيان: "الهدف من هذا الإجراء هو حجز أكثر من 720 مليون يورو أودعتها مؤسسة مالية روسية في حساب مصرفي في فرانكفورت بسبب محاولة مزعومة لانتهاك الحظر".

وتعود هذه الأموال إلى بورصة موسكو، وتم إيداعها لدى الفرع الألماني التابع لمصرف "جي بي مورغان تشايس" وفق مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وبدأت السلطات الألمانية هذا النهج بعد أن حاولت البورصة الروسية استرداد الأموال، وهو الأمر المحظور منذ فرض العقوبات عليها في عام 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

واضاف المدعي العام أن الطلب القضائي رفع في يوليو الماضي.

وحتى الآن، قامت ألمانيا بتجميد أموال الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات، لكن اذا نجح الادعاء في مسعاه، سيتم دفع الأموال للموازنة الفدرالية.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، جمد الحلفاء الغربيون أكثر من 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي ومليارات من اليورو في أصول مختلفة مملوكة لأفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات.