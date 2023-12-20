واشنطن تطلق سراح أليكس صعب مقابل الإفراج عن سجناء أمريكيين في فنزويلا

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أفرجت عن حليف مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إطلاق سراح أمريكيين مسجونين.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أنه، "تم إطلاق سراح أليكس صعب، اليوم الأربعاء، الذي ضُبط بموجب مذكرة اعتقال أمريكية بتهمة غسل الأموال في عام 2020، وفي المقابل سيطلق مادورو(الرئيس الفنزويلي) سراح 10 من المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا مسجونين في فنزويلا، إن لم يكن جميعهم".

ولطالما اتهمت الولايات المتحدة أليكس صعب، بأنه مساعد مقرب لمادورو، وسيُنظر إلى إطلاق سراح صعب على أنه تنازل كبير لصالح الرئيس الفنزويلي.

ومن المرجح أيضا أن يثير الاتفاق غضب المعارضة الفنزويلية، التي انتقدت البيت الأبيض مؤخرا بعد فشل حملة الضغط القصوى التي قامت بها إدارة ترامب للإطاحة بمادورو.