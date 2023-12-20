العالم اليوم - بالفيديو.. إسرائيل تهاجم هيكلا عسكريا لحزب الله في لبنان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إسرائيل تهاجم هيكلا عسكريا لحزب الله في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 07:25 مساءً - كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في بيان تفاصيل هجمات الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية على مواقع لحزب الله اللبناني.

وذكر البيان: "قامت الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية وطائرات سلاح الجو مؤخراً بمهاجمة البنى التحتية وهيكل عسكري ومواقع إطلاق ومقر عمليات ومستودع أسلحة لمنظمة حزب الله في لبنان".

ومنذ ساعات الصباح، أطلق جيش الإسرائيلي نيران المدفعية والدبابات على عدد من المواقع في لبنان لإزالة تهديد وهاجم بنية تحتية أخرى لحزب الله.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن عدة عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جورين ومنطقة المنارة.

وفي أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في المنطقة الشمالية، جرى إطلاق صاروخين ضد طائرة تابعة لسلاح الجو لم تلحق بها أضرار، وواصلت مهمتها إلى جانب عدة عمليات إطلاق أخرى باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما تم إطلاق صاروخ اعتراضي، فيما هاجم جيش الإسرائيلي بالمدفعية الأراضي اللبنانية.

من جانب آخر، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الأربعاء، أن شخصا قتل داخل سيارته برصاص قناصة إسرائيليين على مشارف قرية كفر كلا بجنوب لبنان.