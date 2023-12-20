نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل القضاء على حماس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 07:32 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه لا وقف لإطلاق النار فى غزة قبل القضاء على حماس، حسبما ذكرت قناة 'القاهرة الإخبارية' في خبر عاجل لها منذ قليل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وقف إطلاق النار فى غزة

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.