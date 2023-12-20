نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام" تبث مشاهد لتدمير آليات واشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي بخان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات وجنود الجيش الإسرائيلي المتوغلة على محاور مدينة خان يونس.

وأظهرت المشاهد استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية وجنود تحصنوا بأحد المنازل في خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 463 جنديا في معارك قطاع غزة.