العالم اليوم - المركزي الأوروبي: تأثير وضع البحر الأحمر على التضخم غير مؤكد

انتم الان تتابعون خبر المركزي الأوروبي: تأثير وضع البحر الأحمر على التضخم غير مؤكد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إن البنك يراقب الوضع في البحر الأحمر لكن من غير الواضح ما إذا كانت الهجمات على السفن ستؤثر على التضخم وفي أي اتجاه.

وكثفت الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر منذ الشهر الماضي مما أثار مخاوف من تكرار تعطل إمدادات السلع والتي ساهمت في زيادة التضخم بعد جائحة كوفيد-19.

ولكن لين قال إن التأثير الصافي على التضخم غير واضح حتى الآن.

وقال لين أمام جمهور في دبلن: "من الواضح أن الاختناقات من أي نوع تمثل مشكلة كبيرة".

وأضاف "لكن فيما يتعلق بالتأثير الصافي على التضخم، هناك ضغوط في كل اتجاه هناك..

وأشار لين إلى انخفاض أسعار الطاقة منذ بداية التصعيد في غزة، مما يظهر كيف يمكن "للمخاطر الجيوسياسية أن تؤثر على الثقة وتؤدي إلى تراجع الاستثمار وتجهل الناس يشعرون بالخوف من المستقبل.

وقررت العديد من شركات الشحن وعدد قليل من ناقلات الغاز الطبيعي المسال تجنب البحر الأحمر، وهو الطريق التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب في العالم، مما دفع الولايات المتحدة إلى إطلاق قوة دولية للقيام بدوريات في المياه بالقرب من اليمن.