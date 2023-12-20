نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الاتحاد الأوروبي: مساعدتنا الأخيرة لمصر ليست مقابل تهجير الفلسطينيين لسيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا، مؤكدا أن المساعدات التي قدمتها أوروبا إلى مصر مؤخرا ليست مقابل التهجير وهي مُتفق عليها منذ عام 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده برجر بعد ظهر اليوم بمقر إقامته بالقاهرة،حيث تناول حصاد وأنشطة التعاون المصري الاوربي في عام 2023، ومؤشرات التعاون الثنائي في عام 2024.

وأوضح بيرجر، أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليًا فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المرتكبين لأعمال العنف في الضفة الغربية.

وقال السفير إن الاتحاد الأوروبي يدعم ويعزز التعاون بين الاتحاد ومصر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وهناك رحلة يومية من الاتحاد الأوروبي لمطار العريش.

وأضاف: "يجب أن نرى وضعًا فلسطينيًا مختلفًا في اليوم التالي للحرب وغزة جزء منه”.

وشدد بيرجر، على أنه لا بد من حل الدولتين والعودة لوضعية 2005 حتى يسمح للناس بمغادرة المكان إذا ما رغبوا بالسفر أو تلقي العلاج للخارج، مشيرًا إلى أن ما حدث سابقًا كان خطأ وكان فشلًا في مسار عملية السلام وعرقلة إقامة الدولتين.