نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: المفاوضات بشأن غزة مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال دبلوماسي بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت، ولا يبدو أن التصويت المتسرع سينتهي بشكل جيد.

وأضاف: لقد ذكرنا في وقت سابق أن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار وقف إطلاق النار في غزة قد تم تأجيله مرة أخرى بناء على طلب الولايات المتحدة، حسبما

أفادت وكالة رويترز الإخبارية.

التصويت على مشروع قرار

وكان من المقرر في البداية التصويت على مشروع القرار الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين، وقد تم تأجيله مرارًا وتكرارًا في محاولة لتجنب الفيتو الأمريكي الثالث منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهرين.

قال جو بايدن إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق وشيك بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن، للصحفيين: نحن ندفعها. أنا لا... ليس هناك توقع في هذه المرحلة. لكننا ندفعها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه من الواضح أن الصراع في غزة "يحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة أقل حدة".

وقال خلال مؤتمر صحفي: نتوقع أن نرى، ونريد أن نرى، تحولًا إلى عمليات أكثر استهدافًا مع عدد أقل من القوات، والتعامل مع القيادة، وشبكة الأنفاق، وبعض الأمور المهمة الأخرى، وعندما يحدث ذلك، أعتقد أنك ستشهد أيضًا انخفاضًا كبيرًا في الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

لقد قلنا طوال الوقت - ونجري هذه المحادثات كل يوم تقريبًا - أنه من المهم جدًا أن تقوم إسرائيل بعمليات مع التركيز على حماية المدنيين، وتقليل الضرر الذي يلحق بهم، وزيادة المساعدة لهم إلى أقصى حد.

وتحدث بلينكن عن المفاوضات في الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وقرار المساعدات. وأكد أن الولايات المتحدة تريد مواصلة المحادثات.

وأضاف أننا نواصل الانخراط على نطاق واسع وبشكل بناء مع عدد من البلدان لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن هذا.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تشارك الهدف الكامن وراء قرار الإمارات، وهو إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.