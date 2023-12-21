نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل العشرات في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات، مساء الأربعاء، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن 32 قتيلا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 بينهم أطفال قتلوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا إثر قصف طيران إسرائيلي لمسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى إصابة عدد من الصحفيين إثر الغارات الإسرائيلية على محيط المستشفى الكويتي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحماس في غزة، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص قتلوا في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل.

ووفق حماس فإن 8000 طفل و6200 امرأة من بين القتلى، فيما بلغ عدد المصابين 52600 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود الآلاف من جثث السكان المدنيين في القطاع تحت الأنقاض.

وفي المقابل، تقول إسرائيل إن أكثر من 130 من جنودها قتلوا منذ بدء هجومها البري.