العالم اليوم - الداخلية المصرية تكشف مفاجأة تتعلق بفيديو خطف وتخدير طفلتين

انتم الان تتابعون خبر الداخلية المصرية تكشف مفاجأة تتعلق بفيديو خطف وتخدير طفلتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 02:24 صباحاً - نشرت الداخلية المصرية، الأربعاء، بيانا يكشف تفاصيل تتعلق بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خطف وتخدير طفلتين في مصعد إحدى المباني السكنية.

وقالت الداخلية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إنه "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد. بالفحص تبين أنه بتاريخ 2023/12/13 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك".

وأضاف البيان: "بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية".

وتابع البيان: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين، أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة".

واختتم البيان بالقول: "بمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".