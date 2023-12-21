العالم اليوم - إسرائيل تحقق في حادثة مقتل أسير فلسطيني.. وتقارير: ضُرب بعنف

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تحقق في حادثة مقتل أسير فلسطيني.. وتقارير: ضُرب بعنف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 03:24 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" بأن السلطات الإسرائيلية تحقق في حادثة مقتل الأسير الفلسطيني ثائر أبو عصب عقب اعتداء السجانين عليه.

وذكر موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية استجوبت 19 سجانا، بعد وفاة أبو عصب الشهر الماضي.

ونقل الموقع بيانا للشرطة الإسرائيلية جاء فيه، إن المحققين استجوبوا السجانين بشأن "حادثة عنف" مشتبه بها في أحد السجون بجنوب إسرائيل.

ووفق تقارير إعلامية عبرية، فإنه يشتبه بقيام عدد من الضباط بدخول زنزانة أبو عصب في سجن كتسيعوت بالنقب وضربه، قبل ساعات من إعلان مصلحة السجون الإسرائيلية وفاته في 19 نوفمبر.

وأشارت التقارير إلى أن أبو عصب، عضو في حركة فتح، وهو مسجون منذ عام 2005، بتهمة "القتل خلال هجوم إرهابي".