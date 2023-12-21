نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير عُمان بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير الرحبي: "يسرني أن أتقدم بالتهنئة والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنين له الصحة والسلامة والعمر المديد، وتتحقق على يديه طموحات الشعب المصري الشقيق، لمزيد من الإنجازات والتي بدأها الرئيس السيسي منذ أن تولى المسؤولية في مصر، وهي ماثلة اليوم أمام الجميع، والتي نعدها نحن أبناء عُمان إضافة لنا جميعًا نفتخر ونعتز بها".

وأعرب السفير الرحبي عن تطلعه نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين، عُمان ومصر، مزيدًا من التطور والنماء في ظل قيادتي البلدين الشقيقين جلالة السلطان هيثم بن طارق وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظهما الله وسدد في طريق الخير خطاهم.