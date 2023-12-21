السفير التركي بالقاهرة يدعو إلى إدخال المساعدات بأكبر قدر ممكن لغزة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل ميناء العريش البحري المصري سفينة مساعدات تركية كويتية مشتركة، لصالح أهالي قطاع غزة.

وأكد السفير صالح موتلو شن، سفير تركيا بالقاهرة دعم أنقرة لسكان غزة، مطالبًا بوقف إطلاق النار بشكل فوري في القطاع والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال "موتلو شن": "نسخر كل إمكاناتنا المادية المتاحة لدينا لمساعدة الإخوة في غزة، نحن معهم إلى أقصى درجة، وندعو إلى هدنة بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح في غزة وإعادة الإعمار السريع".

ودعا السفير التركي في القاهرة إلى إدخال المساعدات بأكبر قدر ممكن من الغذاء والملابس وكافة المستلزمات الطبية وغيرها، بالمشاركة مع الهلال الأحمر التركي والكويتي، مشيرًا إلى أنه تم تحميل سفينة بالمساعدات وإرسالها إلى العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة بمساعدة الهلال الأحمر المصري.

كما قال: "وجب التنبيه إلى المساعدة الصادقة من الأشقاء المصريين والهلال الأحمر المصري وكل السلطات المصرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، موجهًا الشكر إلى الجانب المصري قيادة وشعبًا، متمنيًا أن يعود السلام إلى الجانب الفلسطيني في أسرع وقت".