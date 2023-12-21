نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميناء العريش البحري يستقبل سفينة كويتية تركية لصالح أهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل ميناء العريش البحري سفينة كويتية تركية مشتركة لصالح أهالي قطاع غزة، وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد أن الشحنة بقيمة 4 ملايين دولار.

وشرع فريق من متطوعي الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، اليوم الأربعاء، في تفريغ شحنة المساعدات التي وصلت إلى مدينة العريش على متن سفينة كويتية تركية مشتركة لصالح أهالي قطاع غزة.

وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد، في بيان له، أن الشحنة بقيمة 4 ملايين دولار وشاركت فيها الجمعية الكويتية للإغاثة بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي والهلال الأحمر التركي بمبلغ 1.5 مليون دولار.

وأضاف زايد أن الشحنة عبارة عن مواد غذائية مكونة من 38 ألفا 72 طردا بزنة 536 ألفا و815 كيلوجراما بالإضافة إلى 35 ألفا و715 طردا لمواد النظافة بزنة أكثر من 267 ألفا و862 كيلوجراما فضلا عن 7 آلاف و836 طرد إيواء (وسائد - أسرة) زنة 34 ألفا و478 كيلوجراما و1011 خيمة وملابس شتوية تبلغ زنتها 50008 كجم، مشيرا إلى نقل محتويات السفينة على متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بمدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري.