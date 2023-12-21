العالم اليوم - بالفيديو.. رشقة صاروخية من غزة وحريق بمبنى في تل أبيب

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. رشقة صاروخية من غزة وحريق بمبنى في تل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - انطلقت رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل، الخميس، مما استدعى إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى.

وأظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النار تشتعل بمبنى سكني في تل أبيب.

ورأى طاقم تصوير "رويترز" اعتراض صواريخ فوق تل أبيب، بعد أن بثت قناة تلفزيونية لقطات لإطلاق صواريخ من قطاع غزة.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقا للقناة "12" الإسرائيلية، أطلقت الصواريخ من وسط غزة، وهي منطقة لا يتمتع الجيش الإسرائيلي إلا بسيطرة جزئية عليها.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو شهرين ونصف من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.