عاجل - كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال.. نشرت كتائب القسام، صورًا لثلاثة من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديهم، تشير إلى أنهم قتلوا بسلاح جيش الاحتلال.

كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

كتائب القسام تنشر صورا لـ3 أسرى إسرائيليين قتلوا بسلاح جيش الاحتلال

بن غفير يدعو إلى حل "حكومة الحرب" الإسرائيلية

وقال وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إنه يجب حل حكومة الحرب في حال تم وقف العمليات العسكرية قبل القضاء على حماس.

وأكد إيتمار بن غفير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أنه إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ في الاعتبار أن حزب القوة اليهودية لن يكون إلى جانبه، وأن تقليص النشاط العسكري الإسرائيلي في غزة يمثل فشل حكومة الحرب المختزلة في إدارة هذه الحرب ويجب حلها فورا، لافتًا إلى أنه قد حان الوقت لإعادة مقاليد السلطة إلى الحكومة الموسعة.

ويأتي حديث بن غفير في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير ومصادر عديدة عن استعداد الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي لعقد هدنة جديدة تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن تشكيل الكيان الصهيوني حكومة طوارئ "حرب"، من أجل قيادة حالة الحرب التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ضد حركة حماس في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حربها ضد حماس في قطاع غزة، منذ هجوم الحركة الفلسطينية المفاجئ وغير المسبوق يوم 7 أكتوبر الماضي، على غلاف غزة.