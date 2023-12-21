نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واشنطن بوست" تكشف عدم صحة الرواية الإسرائيلية ومبررات تدمير "الشفاء" في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة "واشنطن بوست" افتقار حكومة إسرائيل للأدلة الدامغة حول ما روجت له تل أبيب مؤخرا عن استخدام حركة حماس لمجمع الشفاء الطبي في غزة كمركز للقيادة والتحكم خلال الحرب في القطاع.

وقالت الصحيفة في تحقيق مطوّل "إن الأدلة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية لا ترقى إلى مستوى إظهار أن حماس كانت تستخدم المستشفى للأغراض العسكرية".

واستندت الصحيفة في استنتاجاتها هذه على ما توفر من صور وفيديوهات مفتوحة المصدر، فضلا عن صور الأقمار الصناعية وجميع المواد التي قام الجيش الإسرائيلي بنشرها إلى العلن. بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين ومشرعين وقانونيين كبار فضلا عن العاملين في المجال الإنساني.

تساؤلات حرجة للغاية

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء يقولون إن هذا يثير تساؤلات حرجة للغاية حول ما إذا كانت الأضرار التي لحقت بالمدنيين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المستشفى – التي كانت تطوق المنشأة الطبية والنفق الموجود تحتها وتحاصرها وداهمتها في نهاية المطاف - تتناسب مع حجم التهديد المقدّر.

ولفتت الصحيفة في سطورها إلى أن الغرف المتصلة بشبكة الأنفاق التي اكتشفها جنود الجيش الإسرائيلي لا تحمل أي دليل مباشر على استخدامها عسكريا من قبل حماس.

لا اتصال مع شبكة الأنفاق

وأوضحت أن أيا من كتل المستشفيات الخمس التابعة للمجمع الطبي لم يظهر أنها متصلة بشبكة الأنفاق التي أتى على ذكرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في بياناته المتعاقبة آنذاك.

وتابعت "واشنطن بوست" في تحقيقها الاستقصائي أنّه لا يوجد دليل على أنه يُمكن الوصول إلى تلك الأنفاق من داخل أجنحة المستشفى وتحدثت عن عدم توافر القدرة على ذلك.

مزاعم استخباراتية أمريكية

وذكرت أنّه قبل ساعات من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى المجمع الطبّي، رفعت إدارة بايدن السريّة عن تقييمات حصلت عليها المخابرات الأمريكية تدعم المزاعم الإسرائيلية. وفي أعقاب الهجوم والإغارة، تسمّر المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون بثبات وراء تصريحاتهم الأولية.

من جهته، قال مسؤول كبير في الإدارة للصحيفة الأسبوع الماضي، بشرط عدم الكشف هويته: "نحن واثقون تماما من المعلومات الاستخبارية... التي تفيد بأن حماس كانت تستخدمه (المستشفى) كمركز قيادة وسيطرة".

وأضاف: "كانت حماس تحتجز الرهائن في المجمع الطبي حتى وقت قصير قبل دخول الجيش الإسرائيلي".

إخفاء مواد رغم "رفع السريّة"

إلى ذلك، لم تنشر الحكومة الأمريكية أيا من المواد التي قامت برفع السريّة عنها، كما لم يشارك المسؤول الجمهور تلك المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها هذا التقييم.

بدوره، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحيفة: "لقد نشر الجيش الإسرائيلي أدلّة شاملة لا يُمكن دحضها وهي تشير إلى إساءة استخدام حماس لمجمع الشفاء لأغراض وأنشطة إرهابية تحت الأرض".

وعندما سُئل عمّا إذا كان سيتم تقديم المزيد من الأدلة من "الشفاء"، قال المتحدث: "لا يمكننا تقديم معلومات إضافية".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 24 نوفمبر الماضي في بيان له أنه دمّر النفق المقام على أرض المستشفى، وأن قواته انسحبت بعد فترة وجيزة.

الكونغرس غير مقتنع بالرواية

كما أدلى عضو كبير في الكونغرس الأمريكي بدلوه لصحيفة "واشنطن بوست"، شريطة عدم الكشف هويته بسبب حساسية الأمر، وقال: "سابقا كنت مقتنعا بأن (مجمع الشفاء) هو المكان الذي تجري فيه هذه العمليات"، واستدرك: "أما الآن، فأعتقد أنّه يجب أن يكون هناك مستوى جديد من البرهنة. يجب أن يتوافر لديهم المزيد من الأدلة في هذه المرحلة".

وفي تحقيقها الصحافي، التمست "واشنطن بوست" رأي جيفري كورن وهو أستاذ القانون في جامعة تكساس التقنية حول هذه القضية فقال: "إذا لم تجد في نهاية المطاف ما قلت إنك ستجده، فإن هذا يبرر الشكوك حول ما إذا كان تقييمك للأهمية العسكرية لإجراء العملية تقييما سليما أم لا".

رأي قانوني هام

وأضاف وهو مستشار كبير سابق في قانون الحروب في الجيش الأمريكي: "إنها بالتأكيد ليست أدلة دامغة".

وخلصت الصحيفة إلى أن استهداف أحد حلفاء الولايات المتحدة مجمعا طبيا يضم مئات المرضى والجرحى والمحتضرين وآلاف النازحين لم يسبق له مثيل في العقود الأخيرة. وقد تسبب الهجوم في انهيار العمليات الجارية في المستشفى.

ومع اقتراب القوات الإسرائيلية واحتدام القتال، نفد الوقود المغذي لعمليات المستشفى، ولم تتمكن الإمدادات من الدخول، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من إغاثة وجمع الضحايا المرميين من الشوارع.