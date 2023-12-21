الحوثيون يوجهون رسالة إلى أعضاء منظمة التعاون الإسلامي "ممن لهم علاقة بإسرائيل"

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) اليوم الخميس، رسالة إلى أعضاء منظمة التعاون الإسلامي "ممن لهم علاقة بإسرائيل" بخصوص العلاقات معها.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام: "الشعوب السوية التي تعيش القيم الإنسانية ترفض بشدة استمرار كيان العدو الصهيوني في مجازره بحق أهل غزة، وهذا ما يفترض أن يثير قلق العالم".

وأضاف: "أما عمليات اليمن البحرية، فليست مصدر قلق لأحد سوى الكيان الصهيوني لدفعه نحو وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة، وكل العالم يجب أن يقف هذا الموقف وألا يسمح لهذا الكيان أن يتجاوز كل الحدود منتهكا كل القيم والمقدسات، وديننا الإسلامي يعتبر قتل نفس بغير حق كأنما هو قتل للناس جميعا، فكيف لمن يرتكب جرائم إبادة بقتل المئات من المدنيين بغارة واحدة؟ إلى متى هذا السكوت الدولي إزاء هذه الوحشية الإسرائيلية؟ ومن أعطى أمريكا الحق في أن تمنح إسرائيل كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل إجرامها بحق المدنيين العزل في غزة؟"

وأردف عبد السلام: "ثم ليكن العالم على حذر من مساعي إسرائيل لتوريطه بتوسيع الصراع، خصوصا المنطقة العربية والإسلامية التي يتوجب عليها الكثير لمساندة غزة وعدم منح نتنياهو طوق نجاة من ورطته".

واستطرد: "يجب على الجميع رفع الصوت عاليا لوقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن غزة، وموقف ماليزيا بعدم استقبال السفن الإسرائيلية محل إشادة وتقدير، ونتمنى من جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ممن لهم علاقة بالصهاينة أن يكونوا على قطيعة معهم تنديدا بمجازرهم ورفضا لجرائمهم".

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يوم الأربعاء، أن ماليزيا ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية ZIM من الرسو في أي من موانئها.