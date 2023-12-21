العالم اليوم - منذ بداية ديسمبر.. إسرائيل تعلن قتل 2000 مقاتل في غزة

انتم الان تتابعون خبر منذ بداية ديسمبر.. إسرائيل تعلن قتل 2000 مقاتل في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 10:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل أكثر من ألفي مقاتل في قطاع غزة منذ بداية ديسمبر الحالي في إطار الحرب التي يخوضها مع حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي: "منذ انتهاء الهدنة قضت قواتنا على أكثر من 2000 إرهابي عبر الجو والبر والبحر".

وأضاف أن القوات تواصل تعميق العمليات البرية شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وفي ما يخص الأسرى لدى المقاومة، اعتبر هاغاري أن حركة حماس هي المسؤولة عن حياتهم.

من جهة أخرى، قال المتحدث العسكري إن إسرائيل تعمل بإصرار من أجل إبعاد حزب الله اللبناني عن الحدود.

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس منذ اندلاع الحرب بينهما في 7 أكتوبر إثر هجوم مباغت شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق أرقام السلطات الإسرائيلية.

كما أخذت الحركة نحو 250 شخصا رهينة ونقلتهم الى قطاع غزة، حيث لا يزال 129 منهم محتجزين، وفق المصادر ذاتها.