البيت الأبيض: إسرائيل تدرك أن تخفيف وتيرة العمليات العسكرية هي الاستراتيجية الأكثر جدوى

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أحمد جودة - القاهرة - صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي بأن إسرائيل تدرك أن تخفيف وتيرة العمليات العسكرية الحالية في قطاع غزة هو الطريقة "الأكثر جدوى" لمواصلة القتال مع حماس.

وقال كيربي خلال إفادة صحافية: "الإسرائيليون يدركون أن عملية الانتقال لعمليات أبطأ وتيرة ليست معقولة فحسب، بل ربما تكون الطريقة الأكثر جدوى لمواصلة هذه المعركة. وسيعملون على حلها".

وأضاف أن إسرائيل ستقرر الجدول الزمني للانتقال إلى مرحلة عمليات أبطأ وتيرة.

وفي وقت سابق، صرح كيربي في مؤتمر صحفي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، ناقش خلال زيارته لإسرائيل يوم الخميس، مسألة تحول للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "، قائلا: "لقد تحدّث (ساليفان)عن إمكانية الانتقال ممّا نسمّيه العمليات العالية الكثافة التي نراهم يقومون بها الآن، إلى عمليات أخف وطأة في المستقبل القريب"، إلا أنه لا يريد أن "يحدد جدولا زمنيا لذلك"، مؤكدا أنّ واشنطن "لا تملي الشروط" على إسرائيل.

وقال كيربي: "أعتقد أنّنا جميعا نريد أن تنتهي (الحرب) في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أنّها قد تنتهي اليوم، إذا تراجعت حماس، لكن هذا لا يبدو مرجّحا في الوقت الحالي".