نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بحركة فتح: كل الجرائم التي ارتكبت في غزة تمت برعاية أمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعطى الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في قتل الشعب الفلسطيني، وأرسل للاحتلال 14 ألف قذيفة مدفعية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تقف مع إسرائيل بشكل فج.

وأضاف الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك 75 ألف ما بين شهيد وجريح في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحا أن كل الجرائم التي ارتكبت في غزة تمت برعاية وإشراف أمريكا.

تابع القيادي في حركة فتح الفلسطينية، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كاشفة لمواقف كل الدول، مشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية ولن يستسلم للعدوان الغاشم على أرضه، موضحا أن الاحتلال يستهدف قتل النساء والأطفال والشيوخ.

