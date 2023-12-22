العالم اليوم - تصنيف الفيفا لأقوى المنتخبات..الأرجنتين عالميا والمغرب عربيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 02:20 صباحاً - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، قائمته الخاصة بالتصنيف الشهري لأقوى المنتخبات في العالم.

واحتفظ المنتخب الأرجنتيني بصدارة الترتيب الدولي، ومن ثم جاءت كل من فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا على التوالي.

وبالنسبة لترتيب الدول العربية في القائمة، فقد جاء المنتخب المغربي في المرتبة 13، متقدما على منتخبات قوية مثل ألمانيا التي حلّت في المركز 16.

وفيما يلي قائمة بترتيب أقوى المنتخبات العربية بحسب تصنيف "الفيفا" لشهر ديسمبر: