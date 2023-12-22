العالم اليوم - الممثل الأميركي فين ديزل في ورطة بسبب تهمة "الاعتداء الجنسي"

انتم الان تتابعون خبر الممثل الأميركي فين ديزل في ورطة بسبب تهمة "الاعتداء الجنسي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - أقامت مساعدة سابقة للممثل الشهير فين ديزل دعوى قضائية ضده، الخميس، تتهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسيا في عام 2010، وأنها طُردت من وظيفتها بعد ساعات فقط من تعيينها.

وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة في لوس أنجلوس، قالت المساعدة السابقة أستا جوناسون إن ديزل اعتدى عليها في غرفة فندق في أتلانتا بينما كانا يحضران لفيلم "فاست فايف".

ولم يرد ممثلو العلاقات العامة والممثلون القانونيون لديزل بعد على طلبات التعليق.

وقالت كلير ليز كوتلاي، محامية جوناسون، في بيان مكتوب: "التحرش الجنسي في مكان العمل لن يتوقف أبدا إذا تمت حماية الرجال الأقوياء من المساءلة".

وأضافت: "نأمل أن يساعد قرارها الشجاع بالمضي قدما في الدعوى في إحداث تغيير دائم وتمكين الناجيات الأخريات".

وتقول جوناسون في الدعوى القضائية إن ديزل لمس صدرها رغما عنها وقبلها.

وجاء في الدعوى القضائية: "تجاهل فين ديزل حديث السيدة جوناسون الواضح بعدم موافقتها على اعتداءاته الجنسية".

وذكرت الدعوى القضائية أن جوناسون طُردت من وظيفتها كمساعدة لديزل بعد ساعات قليلة من اعتدائه عليها.

وجاء في الدعوى كذلك أن جوناسون التزمت الصمت لسنوات "خوفا من التحدث علنا ​​ضد واحد من الممثلين الأعلى ربحا في العالم، وخوفا من أن يتم نبذها من المجال".