العالم اليوم - معابر قطاع غزة في دائرة الاستهداف.. ما رسائل إسرائيل؟

انتم الان تتابعون خبر معابر قطاع غزة في دائرة الاستهداف.. ما رسائل إسرائيل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - باتت معابر قطاع غزة في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، حيث جرى تسجيل عدة حوادث قصف على الجانب الفلسطيني من معبري كرم أبو سالم ورفح، مما خلف عددا من القتلى والجرحى.

أي رسائل من ضرب المعابر في قطاع غزة؟

يرى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي في حديث له على "دوت الخليج" أن "استهداف المعابر الإنسانية ضرب من الجنون، ودليل على فقدان السيطرة وردة فعل طبيعية على الفشل المتواصل للقوات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها".

ويضيف البرغوثي لـ"غرفة الأخبار" قائلا:

فشلت الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها المتمثلة في إعادة الأسرى باستخدام القوة وتفكيك المقاومة الفلسطينية والقضاء على حركة حماس وتحقيق السيطرة على قطاع غزة.

إمكانية اللجوء لمزيد من التصعيد في القطاع بعد فشل الضغوط الأميركية والإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لإجباره على القبول بتبادل أسرى دون وقف الحرب بشكل كامل.

مزيد التصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية واللجوء إلى حرب التجويع.

تسعة من كل 10 أشخاص غير قادرين على الحصول على الطعام يومياً وما يحصلون عليه هو وجبة واحدة فقط.

يعاني نحو 400 ألف شخص حاليًا من أمراض خطيرة.

تسعى إسرائيل من خلال قصفها للمعابر تعطيل دخول المساعدات إلى غزة.

أي نتائج لهذه الضغوط على مسارات الحرب أو الهدنة؟