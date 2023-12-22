العالم اليوم - "مقترح الأصول".. رد روسي قوي وتهديد بقطع العلاقات مع أميركا

انتم الان تتابعون خبر "مقترح الأصول".. رد روسي قوي وتهديد بقطع العلاقات مع أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 01:25 مساءً - نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله، الجمعة، إن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني.

وأضاف ريابكوف أن الولايات المتحدة "يجب ألا تتوهم.. أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".

كما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن "روسيا لن تترك أبدا أي دولة تستولي على أصولها دون رد"، مضيفا أن ذلك "سيترتب عليه النظر في أمر الأصول الغربية التي يمكنها مصادرتها ردا على ذلك".

وجاء ذلك تعليقا من الكرملين على فكرة تجري مناقشتها في الغرب، حيث اقترح بعض السياسيين تسليم أصول روسية مجمدة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار إلى أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف أن "أي خطوة من هذا النوع ستوجه ضربة قوية للنظام المالي العالمي وأن روسيا ستدافع عن حقوقها في المحاكم وعبر سبل أخرى إذا حدث ذلك".

من جهة أخرى، نقلت "إنترفاكس" عن ريابكوف قوله كذلك إن روسيا مستعدة للرد بالمثل سريعا على نشر الولايات المتحدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتابع أن "موسكو تتابع عن كثب تطوير الصواريخ الأميركية وعمليات النشر المحتملة ومستعدة لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة بسرعة للرد بالمثل".

من ناحية ثانية، ذكر ريابكوف أن موسكو وواشنطن ما تزالان على اتصال بشأن تبادل محتمل للسجناء بين البلدين.