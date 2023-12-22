نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة: سنعمل على نشر تاريخنا وثقافتنا المشتركة مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال صالح موطلو شن، سفير تركيا في القاهرة، "لقد أظهر السلاطين العثمانيون اهتمامًا وحبًا وثيقًا لمصر، التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1914".

جاء ذلك خلال فعالية أقامها المركز الثقافي التركي بالقاهرة "معهد يونس أمره"، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مساء أمس، بعنوان "ألبومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"، بمناسبة العيد المئوي للجمهورية التركية.

وأضاف السفير: "قام السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان محبا لفن التصوير الفوتوغرافي ومهتما بمصر والحضارة المصرية على مر العصور، بجمع واحدة من أكبر وأهم المجموعات في تاريخ التصوير الفوتوغرافي العالمي".

ولفت السفير موطلو شن إلى أن هذه المجموعة لا تقدم فكرة موضوعية عن حضارة مصر وطبيعتها ومدنها وحياتها ومعمارها وشعبها فحسب، بل تلقي الضوء أيضًا على الروابط التاريخية والثقافية بين تركيا ومصر وتحمل هذه الروابط إلى يومنا الحاضر".

وأضاف: "في ضوء علاقاتنا المتطورة مؤخرًا مع مصر، سنواصل أنشطتنا الرامية لتذكر وتعريف الآثار الخاصة بتاريخنا وثقافتنا المشتركة".

وحضر الفعالية التي شارك فيها السفير التركي صالح موطلو شَن، ومدير معهد يونس أمره بالقاهرة أمين بويراز، عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية إلى جانب لفيف من الأكاديميين المصريين.

وفي إطار الفعالية، تم افتتاح معرضًا يضم صورا مختارة من البومات مصر المحفوظة في قصر يلديز في تركيا.

ويستقبل المعرض المقام في حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، الجمهور بين الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء حتى يوم 2 يناير المقبل.