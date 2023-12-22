أولمرت: يجب وقف إطلاق النار في غزة فوراً

أولمرت: يجب وقف إطلاق النار في غزة فوراًطالب رئيس وزراء العدو الصهيوني الأسبق إيهود أولمرت،اليوم الجمعة، بوجوب وقف إطلاق النار في غزة فورا، والتخلص من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على حد قوله.

وقال أولمرت إنه كان يتعين على نتنياهو إدراك أنه ليست هناك إمكانية لتحقيق أهدافه التي أعلنها في غزة، متهما إياه باعتماد أسلوب الخداع والغش والاستعراض السياسي، وأنه يمثل حالة الزيف الخالص، على حد تعبيره.وفقا لوكالة معا الفلسطينية

وتابع قائلا "أصبح من الواضح الآن أنه ليست هناك أي فرصة لتحقيق التوقعات التي حددها نتنياهو في غزة".