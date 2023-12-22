نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الجزائر بالقاهرة: ننسق مع الصحة المصرية لاستقبال 450 جريحا فلسطينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، السفير عبدالعزيز بن علي الشريف، سفير دولة الجزائر في مصر، في مطار العريش الدولي.

وأشار المحافظ إلى العلاقات المصرية الجزائرية التاريخية الممتدة، مثمنا الدور الذي تؤديه الجزائر في تقديم المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

واستعرض المحافظ الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في مختلف المستشفيات المصرية.

كما استعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر لاستقبال وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاغاثية إلى قطاع غزة.

وقال السفير الجزائري إنه سيتم نقل 4 مصابين فلسطينيين للعلاج في المستشفيات الجزائرية بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والجزائرية على متن طائرة جزائرية من مطار العريش الدولي، لافتًا إلى التنسيق لاستقبال 450 جريحا فلسطينيا معظمهم من الأطفال بتوجيهات من الرئيس الجزائري.

حضر اللقاء الدكتور محمود غزال، ممثل وزارة الصحة المصرية، والدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، ولطفي غيث مدير العمليات في الهلال الأحمر المصري.