نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارة مدنية في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الجمعة سيارة مدنية تقل فلسطينيين في مدينة رفح، مما تسبب بوقوع ضحايا.

ونقل مراسل RT عن المدير العام لمستشفى يوسف النجار في رفح، مروان الهمص، قوله إن 3 أشخاص بينهم طفلان لقوا حتفهم، فيما أصيب 6 آخرين جراء استهداف السيارة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة في غزة أن 20 شخصا على الأقل، قتلوا جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مبان سكنية في مدينة رفح جنوبي غزة، رغم أن الجيش كان قد أعلن رفح منطقة آمنة للنازحين من شمالي القطاع.

وأعلنت صحة غزة اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20057 قتيلا، والمصابين إلى أكثر من 53320 ألفا منذ 7 من أكتوبر الماضي.