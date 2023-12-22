العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده على حدود لبنان

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده على حدود لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 07:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة لقصف من لبنان.

وقال الجيش في بيان إن الجندي قتل خلال "نشاط عملياتي" في منطقة شتولا قرب الحدود مع لبنان حيث يسجل تصعيد على خلفية الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

ومنذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، ارتفع منسوب التوتر على جبهة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حتى صار تبادل القصف شبه يومي فيها.

وتقول إسرائيل إن حزب الله أطلق مئات الصواريخ والقذائف على أراضيها، وردت بقصف جوي ومدفعي واسع على جنوب لبنان.