نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتيريش: إسرائيل تضع "عقبات هائلة" أمام المساعدات الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، عقب إقرار مجلس الأمن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إن الهجوم الإسرائيلي هو "المشكلة الحقيقية... وتوجِد عقبات كبرى" أمام إدخال هذه المساعدات.

وقال جوتيريش إن "المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطريقة التي تشن بها إسرائيل هذا الهجوم توجد عقبات كبرى أمام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة".

وأضاف أن "وقفا لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر".

وأوضح أنه "كان يأمل" في المزيد من مجلس الأمن الدولي بعد إصداره قرارا لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "آمل أن يجعل قرار اليوم الناس يفهمون أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ضروري بالفعل إذا أردنا مساعدة إنسانية فعالة".

كما أعرب عن "خيبة أمل شديدة إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار تشكك في حل الدولتين".

وقال: "رغم الصعوبة التي يبدو عليها اليوم، فإن حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، هو السبيل الوحيد للسلام الدائم".