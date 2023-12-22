العالم اليوم - بقرار إنتر ميامي.. سواريز وميسي معا مرة أخرى

انتم الان تتابعون خبر بقرار إنتر ميامي.. سواريز وميسي معا مرة أخرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - أعلن إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، الجمعة، عن تعاقده مع لويس سواريز لينضم المهاجم القادم من أوروغواي مجددا لصديقه المقرب ولاعب برشلونة السابق ليونيل ميسي.

ووقع سواريز عقدا لموسم 2024 مع إنتر ميامي، وسيلعب مجددا بجانب نجمي برشلونة السابقين، سيرغيو بوسكيتس وغوردي ألبا، واللذين فاز معهما بالدوري الإسباني 4 مرات في 5 سنوات.

وانضم اللاعب (36 عاما) إلى إنتر ميامي قادما من غريميو البرازيلي، الذي سجل معه 26 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل البطولات، ليقود الفريق إلى لقبين هذا العام.

وقال سواريز في بيان: "أنا سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. لا أستطيع الانتظار لأبدأ. أنا جاهز للعمل وتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم".

وكان ميسي وسواريز جزءا من ثلاثي برشلونة الهجومي الشهير – إلى جانب البرازيلي نيمار - الذي سيطر على إسبانيا وأوروبا في موسم 2014-2015 عندما فاز النادي الكتالوني بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وتألق سواريز لأول مرة في أوروبا مع أياكس أمستردام قبل أن ينتقل إلى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 82 هدفا.

لكنه حقق النجاح الأكبر في برشلونة، حيث سجل 195 هدفا وقدم 113 تمريرة حاسمة، قبل أن ينتقل إلى الغريم أتليتيكو مدريد حيث واصل التألق وقاد الفريق إلى لقب الدوري الإسباني.

وسجل سواريز في المجمل أكثر 500 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب قرابة عقدين من الزمن.

وقال كريس هندرسون المدير الرياضي لإنتر ميامي: "لويس مهاجم مذهل ويتمتع بسجل حافل من التميز على أعلى المستويات في الرياضة، لقد أثبت أنه موهبة فريدة في كل دوري لعب فيه طوال مسيرته حتى الآن".

وفاز إنتر ميامي بكأس الدوري الأميركي-المكسيكي في 2023 في أعقاب وصول ميسي، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى نهائيات الدوري الأميركي لكرة القدم، ويبدأ الفريق مشواره في موسم 2024 بمواجهة ريال سولت ليك في 21 فبراير المقبل.