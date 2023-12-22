نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل-اعربت السلطات الفلسطينية عن تقديرها لقرار مجلس الأمن "خطوة في الاتجاه الصحيح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة على قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى زيادة تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وفي تصريحاته، دعا السفير إلى تنفيذ القرار ووجود ضغوط كبيرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا أهمية التركيز على التحرك السريع لتحسين الظروف الإنسانية في القطاع.

فلسطين: قرار مجلس الأمن "خطوة في الاتجاه الصحيح"

قد وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن، الذي يدعو إلى تكثيف توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وفي إعادة التأكيد على موقفه، دعا السفير لوقف فوري لإطلاق النار، فيما يتواصل التصعيد العنيف في المنطقة، وتعكس هذه الخطوة من جانب المجتمع الدولي محاولاته للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وتحسين ظروف الحياة للسكان المتضررين من النزاع.

أكد رياض منصور، السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن يُعَدّ "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأشار إلى أهمية تنفيذ القرار وضرورة ممارسة ضغوط هائلة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. كما أكد منصور على أن وقف العنف يبقى أمرًا ضروريًا للحد من المعاناة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة.

بناءً على تصريحات مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، يظهر استياءً من تعامل مجلس الأمن الدولي مع الوضع في غزة، خاصة بعد هجوم حركة حماس في أكتوبر الماضي. انتقد المندوب الإسرائيلي القرار الذي يشجع على زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، معبرًا عن رأيه في أن هذا التركيز يجب أن يكون على الرد الدولي على الهجوم الذي شنته حماس.

تركيز المنظمة الدولية على آليات المساعدة لغزة

أكد جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، على أن تركيز المنظمة الدولية على آليات المساعدة لغزة غير ضروري ويفصل عن الواقع الحالي. أشار إلى أن إسرائيل تسمح بالفعل بتسليم المساعدات على المستوى المطلوب، وعليه، كان من المفترض أن تركز الأمم المتحدة على التصدي للأزمة الإنسانية والعمل على إيجاد حلًا للرهائن.

أشاد جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بالدعم القوي الذي قدمته الولايات المتحدة خلال المفاوضات حول القرار. أكد أن القرار يحفظ السلطة الأمنية لإسرائيل فيما يتعلق بتفتيش المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.