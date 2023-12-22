العالم اليوم - سيتي يكتسح فلومينينسي برباعية.. ويتوج بلقب مونديال الأندية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 10:22 مساءً - توج مانشستر سيتي الإنجليزي بكأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوز مريح 4-صفر على فلومينينسي البرازيلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة السعودية، الجمعة.

وحقق فريق المدرب بيب غوارديولا اللقب للمرة الأولى في تاريخه ليضيف إلى خزانة ألقابه بعد تتويجه بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبية.

واستخدم المهاجم خوليان ألفاريز صدره لتحويل تسديدة نيثن أكي المرتدة من القائم الأيمن إلى شباك فلومينينسي بعد نحو 40 ثانية من البداية.

وسجل المدافع نينو بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من فيل فودن، الذي أضاف الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 72.

واختتم ألفاريز أهداف سيتي بتسديدة منخفضة قبل دقيقتين من النهاية.

وانفرد الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بالرقم القياسي للفوز بلقب المسابقة، حيث رفع عدد انتصاراته إلى 4، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ الألماني في 2013.